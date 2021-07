Des chats victimes de tirs d’armes à feu à Saint-Paulet-de-Caisson

Pour la seconde fois en quatre mois, une famille de Saint-Paulet-de-Caisson (Gard) a vu deux ses chats être pris pour cible d’un tireur. L'un d'entre eux est mort, euthanasié. L'autre blessé. Ils ont tous les deux reçu des balles tirées par une arme à feu. La famille a déposé plainte à chaque fois auprès de la gendarmerie de Pont-Saint-Esprit.

En mars dernier, la propriétaire, Sonia a retrouvé son premier chat blessé. "On l'a retrouvée à moitié vivante sur la terrasse donc on l'a tout de suite emmenée chez le vétérinaire, explique Sonia. On nous a dit qu'on lui avait tiré dessus." Trop grièvement atteint, l’animal a dû être euthanasié. La famille dépose une première plainte contre X pour sévices graves et acte de cruauté envers un animal domestique.

Quatre mois plus tard, le 28 juin, nouvel incident. La famille entend une détonation. Ils appellent leurs chats mais l’un d’entre eux manque. Ils retrouveront Chiper blessé dans un vide sanitaire. Emmené d’urgence chez le vétérinaire, le chat a pu être sauvé. "On a reçu le chat pour une boiterie et des troubles respiratoires associés, explique la vétérinaire Julie Bariteau. Nous sommes allés faire une radio qui a montré une omoplate cassée avec éclats de balles autour, donc une plaie par balle sans aucun doute." La famille a porté plainte contre un voisin auprès de la gendarmerie de Pont-Saint-Esprit.

Ce n’est pas la première fois que la vétérinaire Julie Bariteau constate ces violences envers des chats. « C’est quelque chose qui nous arrive peut-être quatre cinq fois par an, explique la vétérinaire. Quand on constate ce type de lésions, on conseille aux gens d’aller porter plainte. Dans ces cas-là on leur envoie les radios pour qu’ils puissent porter plainte. »