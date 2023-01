Des chauffeurs et dockers interpellés au Grand Port Maritime de Marseille pour des vols dans des containers

Dix personnes ont été interpellées et placées en garde à vue mardi dernier dans le cadre d’une information judiciaire pour vol en bande organisée, recel en bande organisée et participation à une association de malfaiteurs. Selon les informations du parquet de Marseille, les faits concernent des vols de fret au sein Grand Port Maritime de Marseille (GPMM) pour un préjudice provisoirement évalué à plus de 200 000 euros.

ⓘ Publicité

Des bijoux et des véhicules de luxe

A l’occasion de cette opération, 300.000 euros d'argent liquide ont également été saisis au domicile des mis en cause, ainsi que des montres et des bracelets de luxe et huit véhicules, dont des véhicules de collection et de luxe.

A l’issue des gardes à vue, quatre personnes, deux chauffeurs routiers âgés de 49 ans et 22 ans et deux dockers âgés de 48 ans et 45 ans, ont été déférés ce vendredi devant le juge d’instruction en vue de leur mise en examen. Le parquet de Marseille requerra leur placement en détention provisoire à l’issue des interrogatoires de première comparution.

Les six autres mis en cause se sont vus remettre une convocation devant le juge d’instruction.