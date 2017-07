VIDEO - Des chevaux attelés pour nettoyer la plage sur l'Ile de Ré

Depuis six ans, des chevaux de trait participent au nettoyage des plages sur la commune de Sainte-Marie de Ré en Charente-Maritime. A tour de rôle, chaque matin de la semaine, Grisou ou Unesco traînent une carriole, dans laquelle Bénédicte et Jérôme déposent les déchets collectés.

Voilà 6 ans que Bénédicte et Jérôme viennent chaque été avec leurs chevaux nettoyer les plages de Sainte-Marie de Ré.

Cette année, ce sont Grisou et Unesco, deux chevaux de trait poitevins, qui s'y attellent, au sens propre du terme puisqu'ils sont attelés à une carriole équipée de caisses pour collecter les déchets.

Bénédicte montre les bouchons de plastique et les mégots ramassés sur la plage au fil des jours © Radio France - Catherine Berchadsky

La première année, le drôle d'équipage travaillait uniquement sur la plage de Montamer. Mais depuis 2014, l'attelage est aussi présent sur les plages de la Salée et de Basse-Benaie. Les chevaux arrivent par van du Langon en Vendée où est installé le couple, qui dirige une petite entreprise, spécialisée en traction animale.

Le trait poitevin est une race locale, peu répandue. On en compte 1300 dans le monde pour une quarantaine de naissances par an.

Des chevaux généreux qui doivent apprendre à travailler dans le sable, comme Grisou explique Jérôme, " car la plage n'est pas un environnement logique pour un cheval , une grande étendue , un horizon hyper loin , et un sol très fuyant ."

Quelques Chiffres parlants Copier

Depuis que les chevaux contribuent au ramassage des déchets dans l’Île de Ré, le bilan est très positif explique Bénédicte. A titre d'exemple, le nombre de mégots de cigarettes collectées sur les plages de Sainte-Marie est passé de 7000 en 2014 à 5000 l' an passé, et pour les déchets non recyclables, on est passé de 250 kg en 2014 à 120 kg l' an passé.

Les résultats du ramassage sur les 3 dernières années © Radio France - Catherine Berchadsky

Les chevaux de trait poitevins sont sur la plage de Montamer du lundi au jeudi à partir de 7 h 30, le mercredi à partir de 8 h sur la plage de la salée et à partir de 8 h le mardi et vendredi sur la plage de la Basse-benaie.