Des chevaux s'évadent de leur enclos et "courent dans tous les sens" dans les rues de Porcelette

Cinq chevaux se sont échappés de leur enclos et sont partis divaguer dans les rues de Porcelette, en Moselle, ce lundi matin. Les agents municipaux leur ont couru après pendant trois quarts d'heure, avant de les calmer et de les ramener dans un pré.

"On n'a pas mis les gaz, on a mis les chevaux, pour ce début de mandat", sourit le nouveau maire de Porcelette, Alain Risch. Officiellement installé ce weekend après sa victoire aux municipales, l'édile a reçu un coup de fil à sept heures du matin ce lundi : "On me dit que des chevaux courent dans tous les sens dans le village".

Divagation dans les rues du village

Les cinq chevaux se sont échappés de leur enclos, dont une clôture électrique était cassée. Le propriétaire pense que des animaux sauvages ont pu abîmer la clôture. A moins que ce soit le conflit larvé entre "chevaux bruns et chevaux blancs", souffle le maire, qui ait envenimé la situation.

Les agents municipaux à leurs trousses

Les cinq canassons ont causé quelques frayeurs aux automobilistes, et laissé quelques tas de crottin sur la voie publique, mais ils n'ont causé aucun accident. Les agents municipaux ont mis trois quarts d'heure à les rattraper et les emmener dans un pré pour les calmer.