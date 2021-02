Des chèvres abattues dans une cour d'immeuble à Nantes

Vendredi de la semaine dernière, les policiers nantais ont été appelés quartier du Clos Toreau parce qu'un "gros animal" était en train d'être abattu dans la cour d'un immeuble.

Une chèvre égorgée, l'autre dépecée

Quand ils sont arrivés, ils sont tombés sur quatre homme autour d'un SUV. Il s'en dégageait une forte odeur de brûlé. À côté, par terre, il y avait le cadavre d'une première chèvre découpé en morceaux et sans la tête et le cadavre entier d'une seconde qui avait été égorgée. Dans une poubelle juste à côté, ils ont aussi découvert deux têtes de chèvres brûlées au chalumeau et carbonisées.

Quatre hommes de 26 à 39 ans

Ils ont saisi une hachette et deux grands couteaux de cuisine recouverts de sang. Les identités des quatre hommes de 26 à 39 ans qui se trouvaient autour de la voiture ont été relevées. Les policiers cherchent maintenant à retrouver l'éleveur des chèvres.