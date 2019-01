Des chiens morts, d'autres à la gorge lacérée découverts près de Rethel

Par Alexandre Blanc, France Bleu Champagne-Ardenne

Samedi 12 janvier, l'association LISA a saisi huit chiens et un chat chez un particulier du Rethélois et y ont découvert 9 cadavres de chiens et de chats morts de soif.