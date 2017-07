Des chocolats aux insectes interdits de vente à Jacou

Le maître artisan chocolatier de Jacou, Patrice Gonzalez, interdit de vendre... des chocolats aux insectes ! Un problème de législation européenne.

Le chocolatier de Jacou (Hérault), Patrice Gonzalez s'est vu interdire la vente de ses chocolats aux insectes.

" Mon préféré, le praliné aux fourmis noires "

Au mois de novembre, Patrice Gonzalez commence à commercialiser trois variétés de chocolats pralinés aux insectes. "Un praliné aux grillons : avec des grillons à l'intérieur et un grillon au-dessus du chocolat pour le côté croustillant. Un praliné aux vers à soie ce qui donne un goût cacahuète" et le plus insolite, le praliné aux fourmis noires qui donnent un côté acide et fruits rouges très prononcé.

Pralinés aux insectes

L'aventure n'a pas duré longtemps puisqu'au bout de trois semaines, la répression des fraudes est venue lui signaler que la vente d'insectes en Europe est interdite et par conséquent, la vente de ses chocolats aux insectes elle aussi. Lui, est tombé des nues. Pourquoi lui imposer cette interdiction alors que les produits sont en vente libre sur internet. "Mon seul reproche c'est que ça ne soit pas assez dit et pas verrouillé du côté des fournisseurs" lâche Patrice Gonzalez.

Des insectes en vente libre sur internet © Maxppp -

"C'est une déception pour moi d'avoir arrêté la vente de ces chocolats aux insectes aussi vite"

La loi française précise " qu'aucune commercialisation d'insectes destinée à la consommation n'est possible sans autorisation préalable de la Commission Européenne, dans l'Union Européenne". Patrice Gonzalez espère que dans les prochaines années, il pourra de-nouveau revendre des chocolats aux insectes: il a pleins de nouvelles idées de recettes en tête.