Des cigarettes et du tabac vendus illégalement dans des commerces à Nîmes

Des policiers nîmois et des policiers de la Police aux Frontières ont procédé hier à une grosse opération anti-délinquance et anti-stupéfiants ce mardi dans les rues Vincent Faïta et Sully à Nîmes. Deux commerces font l'objet d'une procédure judiciaire pour vente illégale de tabac.

Appuyés par des chiens spécialisés en recherche de produits stupéfiants, d'armes et de munitions, des policiers de la Direction départementale de la Sécurité publique du Gard ainsi que des policiers de la Police aux frontières ont procédé ce mardi à une vaste opération de contrôle dans le secteur des rues Vincent Faïta et Sully à Nîmes. Deux commerces vont faire l'objet d'une procédure judiciaire pour vente illégale de tabac. 43 paquets de cigarettes, 26 paquets de tabac à chicha et une boite d'1 kg de tabac à chicha ont été saisis.

Des contrôles aussi dans les bus

200 personnes ont également été contrôlées dans les bus par les policiers et les contrôleurs de Tango. Sept ont fait l'objet d'une contravention pour non titre de transport, une personne pour non port du masque et une pour usage de stupéfiants. Lors de ces contrôles, les policiers ont également verbalisé deux automobilistes pour défaut d'assurance et défaut de contrôle technique. Une voiture a fait l'objet d'une immobilisation.