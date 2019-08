Des cigognes à l'origine de deux incendies dans l'Hérault

Villeveyrac, France

On dit souvent que 90 % des incendies sont d'origine humaines, soit accidentels soit intentionnels. Ce weekend, deux incendies heureusement sans gravité ont été provoqués non pas par l'homme, non par la chaleur, mais par un animal.

Ce sont en effet des cigognes qui se sont électrocutées sur des lignes à très haute tensions, ce qui a déclenché deux feux à Loupian et Villeveyrac. "Samedi soir et dimanche soir, nous sommes intervenus sous la ligne 63 000 volts Loupian-Pezenas pour des incendies de pinèdes et à chaque fois on a retrouvé à proximité des pylônes des cadavres de cigognes carbonisées, ce sont elles qui sont à l'origine de l'incendie soit directement avec une mise à feu soit par un arc électrique. Ce n'est pas fréquent du tout, mais là nous sommes en période de passage des cigognes qui cherchent des endroits où se poser, et parfois l'envergure de leurs ailes fait qu'elles peuvent toucher des lignes et provoquer un arc électrique" explique le capitaine Romain Sanchez des pompiers de Thau

Heureusement la tramontane est tombée ce weekend et les deux incendies ont été rapidement maîtrisés avec un seul hectare de brûlé à chaque fois.