Montpellier, France

Sur la Place des Martyrs et de la Résistance de Montpellier les visages sont fermés. La foule s'est réunie, seulement armée de pancartes : "Juif assassiné, République en danger" ou "Protéger les juifs, c'est protéger la France", en hommage à Mireille Knoll, tuée la semaine dernière à Paris. La justice a retenu le caractère antisémite du meurtre.

Une augmentation des actes antisémites

Lorsque Perla Darlan, la responsable de la délégation du CRIF dans le Languedoc prend la parole, le silence se fait. "Vous montrez une France debout", lance-t-elle en remerciement aux responsables des différents cultes, tous présents au rassemblement.

La parole antisémite s'est libérée, ce n'est plus honteux de dire qu'on est anti-juif

"_Les juifs représentent 2% de la population, mais 30% des actes racistes_, se désole la représentante. Le passage à l'acte se fait de plus en plus, on peut dire sale juif à quelqu'un très facilement. Ce n'est plus honteux de dire qu'on est anti-juif. Les rescapés de la Shoah qui sont encore vivants assistent déjà à de nouvelles exaction vis-à-vis des juifs.

Ce meurtre doit être un signal de dérive

Du soutien extérieur

Un peu en retrait, Claire Testa, secrétaire de la Ligue des Droits de l'Homme de l'Hérault est venue apporter son soutien : "C'est effroyable de penser qu'une femme peut mourir assassinée parce que des crétins pensent que juif = riche. Ce sont des préjugés qui datent des années 30, on a l'illusion de penser qu'en 2018 les gens sont un peu plus éveillés, mais en fait ce n'est pas le cas, c'est vraiment effroyable."

"En tant qu'enseignante je me suis efforcée toute ma carrière pour essayer de faire comprendre aux enfants ce qu'était le racisme, qu'on ne pouvait pas catégoriser les individus, dire « les Bretons sont bêtes » ou « les juifs sont riches », s’énerve-t-elle. Mais c'est un travail qui est toujours à refaire, l'Humanité ne progresse pas."

Le corps de Mireille Knoll, 85 ans, a été retrouvé sans vie dans son appartement parisien la semaine dernière. Deux hommes ont été mis en examen pour "homicide volontaire", à caractère antisémite.