Une douzaine de clandestins originaires d'Afrique subsaharienne ont été délivvrés ce mercredi à La Junquera à la frontière franco-espagnole. Le groupe s'était caché dans un camion, sans nourriture et sans boisson. Plusieurs hommes ont été transportés à l'hôpital de Figueras.

Le Perthus, France

L'information est rapportée par le quotidien catalan Diari de Girona. Ce mercredi, un groupe de clandestins en difficulté a été pris en charge par les forces de sécurité espagnoles à La Junquera (La Jonquère) en Catalogne, non loin de la frontière avec la France. Les migrants originaires d'Afrique subsaharienne étaient cachés dans un poids-lourd qui arrivait de France. Ce sont des témoins qui ont aperçu des bras dépassant de la toile du camion.

Les migrants agitaient leurs bras pour appeler à l'aide

Les clandestins assoiffés et affamés étaient en train d'appeler à l'aide. Il n'avaient plus de nourriture ni de boisson et la température était très élevée dans le poids-lourd. Le Diari di Girona précise que plusieurs des migrants, en état de déshydratation, ont du être transportés à l'hôpital de Figueras.

Les migrants reconduits en France

Le reste du groupe a été conduit au poste de police avant d'être ramené ensuite en France, à quelques kilomètres, d'où il était arrivé. Le conducteur du camion a expliqué que lors de son trajet, il s'était arrêté à Vintimille entre la France et l'Italie. C'est certainement à cet endroit que les clandestins originaires du Sénégal, du Mali ou encore de Gambie sont montés dans le camion.