Des clandestins, du cannabis et des contrefaçons découverts par les douaniers à Sète

C'est ce dimanche à la sortie d'un ferry en provenance de Nador au Maroc que les douaniers ont fait cette découverte à Sète (Hérault). La drogue, les contrefaçons et les clandestins se trouvaient dans un fourgon conduit par deux personnes.

C'est lors d'un banal contrôle effectué à la sortie d'un ferry en provenance de Nador au Maroc, que les douaniers de Sète sont tombé sur le pot aux roses.

Le conducteur et le passager d'un fourgon disent au départ transporter diverses marchandises ainsi que des meubles et des produits alimentaires. Mais plusieurs sacs, sur le toit, attirent l’œil des douaniers. A l'intérieur, des vêtements et des chaussures de contrefaçon, 295 au total : des maillots, des chaussures et des casquettes.

Une partie de la drogue était cachée sur le toit du fourgon - Douane Française

Les agents décident alors d'inspecter intégralement le véhicule. Sur une banquette également installée sur le toit, ils découvrent alors plusieurs plaquettes de résine de cannabis. Ils en trouvent aussi sous des pastèques et des paquets de sucre à l'intérieur. Au total, 420 kg pour une valeur estimée à 3,1 millions d'euros.

Plus de 420 kg de résine de cannabis saisis - Douane Française

Les douaniers ne sont pas au bout de leur surprise lorsqu'ils découvrent, cachés sous une table et derrière plusieurs centaines de paquets de sucre, trois jeunes clandestins. L'un d'entre eux est inconscient. Les premiers secours lui sont prodigués sur place. Les trois hommes sont ensuite remis aux services de la Police de l'Air et des Frontières.

Le conducteur et le passager du fourgon eux, ont été remis à la PJ de Montpellier