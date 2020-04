Strasbourg : les premiers incidents dans les quartiers depuis le début du confinement

Quelques traces noires sont encore visibles à l'arrière du bâtiment abritant le poste de police de la Meinau à Strasbourg ce mardi au petit matin. Dans la nuit du lundi 20 au mardi 21 mars, des cocktails molotov auraient été lancés sur deux fenêtres, à l'arrière de la maison du projet de rénovation urbaine de la Meinau, qui est dans le même bâtiment que le poste de police.

Les images qui circulent sur les réseaux sociaux sont impressionnantes, mais les dégâts sont très limités, seulement quelques traces sur les murs, ce qui montre une nouvelle fois que les vidéos montrées en ligne doivent être replacées dans leur contexte.

Contrairement à ce qui est écrit ci-dessus sur Twitter, le commissariat n'a pas été incendié. Vous pouvez voir la photo prise au matin du 21 avril par France Bleu Alsace.

Le commissariat de la Meinau. © Radio France - Céline Rousseau

Toujours dans le quartier de la Meinau, une voiture de police a été visée par un tir de mortier, sans faire de blessé.

Les premières tensions dans les quartiers depuis le début du confinement à Strasbourg

Dans le quartier du Port du Rhin, juste à côté de la Meinau, quelques poubelles ont aussi été incendiées. Le feu aurait aussi été mis à une voiture. "On commence à sentir monter la tension dans les quartiers", constate Robert Herrmann, le président de l'Eurométropole de Strasbourg, et adjoint au maire à la sécurité de la capitale alsacienne. "Jusqu'à présent, c'était plutôt calme." Ces incidents interviennent après un accident entre un motard et un véhicule de police à Villeneuve la Garenne le 18 avril. Dans la nuit de lundi à mardi, des tirs de mortiers d'artifice et des poubelles incendiées ont été signalés dans plusieurs villes des Hauts-de-Seine et de Seine Saint Denis.