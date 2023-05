Des colis jetés par dessus les murs d'enceinte de la maison d'arrêt de Coutances

Ce jeudi 11 mai, on pouvait voir des sacs jaune et rouge, bloqués sur le toit du mur d'enceinte de la prison de Coutances et ce n'est pas la première fois. Le procureur de la République de Coutances, Michaël Giraudet, confirme des "parachutages". D'après un syndicat de l'établissement pénitentiaire, cela fait trois à quatre semaines que des colis sont ainsi jetés pour généralement atterrir dans la cour de promenade de la prison.

ⓘ Publicité

Un approvisionnement des détenus en marchandise illicite

Une à deux fois par semaine, depuis maintenant près d'un mois, des colis sont retrouvés dans la cour de la prison de Coutances. Des paquets qui contiennent, d'après nos informations, des téléphones portables et de la drogue du hashish mais aussi des cristaux, ce que confirme le procureur de la République.

Les paquets sont jetés par des individus extérieurs à l'établissement, une à deux fois par semaine. - Un syndicat de la prison de Coutances

"Quelque part, cela montre que les parloirs sont bien sécurisés et qu'il n'y a aucune complicité dans le personnel pénitentiaire s'ils sont obligés d'utiliser ces méthodes," explique un représentant syndical qui ne souhaite pas être nommé. Ce n'est pas la première fois que ce type de technique est utilisé à Coutances, en octobre 2022, un drone avait même été employé pour livrer les colis.

Un procédé fréquent dans les prisons

"Aucune prison n'est épargnée par le phénomène," explique l'administration pénitentiaire, "même les établissements plus petit comme celui de Coutances." La prison compte actuellement 65 détenus entre ses murs. Le contenu des colis alimente généralement un trafic interne pour du racket ou une consommation personnelle quand les détenus se droguaient déjà en dehors et continuent une fois incarcérés. "La maison d'arrêt de Coutances subit en plus son positionnement au cœur de la ville," complète le procureur de la République, Michaël Giraudet, cela signifie qu'il est impossible de construire un talus tout autour de l'établissement, ce qui permettrait "d'allonger la distance de jet nécessaire."

"La police enquête systématiquement et diversifie ses méthode," précise le procureur. Ce type de trafic peut cependant être difficile à appréhender, indique le commissariat de Coutances, surtout en l'absence de signalement d'une personne ou d'un véhicule observé aux abords de l'établissement. Il arrive tout de même que les forces de l'ordre parviennent à interpeller les responsables en flagrant délit. L'enquête se poursuit à Coutances pour enrayer le phénomène.