Des collégiens agressés en Creuse fin juillet, un homme placé en garde à vue

La fin d'année scolaire a viré au cauchemar pour un groupe de collégiens de Creuse. Douze adolescents et adolescentes de 14 et 15 ans et un jeune de 22 ans ont été agressés dans la nuit du 28 au 29 juillet dernier à Pont-à-l'Evêque, un village de Pionnat. Les gendarmes enquêtent, confirme le parquet de Guéret.

Réunis pour fêter le début des vacances et leur brevet des collèges dans le jardin d'une des mamans, les adolescents partent se promener le long de la Creuse vers 23h30. Un homme surgit alors des buissons avec un bâton ou une batte de base-ball, raconte le père d'un des adolescents. Le grand frère de 22 ans qui accompagnait les collégiens s'est interposé et a pris des coups. Il a été blessé à la tête, aux côtes et à une jambe.

L'homme a ensuite poursuivi sa route jusqu'à la maison où se déroulait la fête. Il casse les vitres de la voiture et du rez-de-chaussée, toujours d'après le père d'un des ados. Les propriétaires de la maison ont porté plainte.

Un suspect a été placé en garde à vue lundi 7 août, puis relâché. L'enquête est toujours en cours.