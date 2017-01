Des collégiens azuréens à Auschwitz.

Depuis 2003, le Conseil départemental des Alpes-Maritimes organise des voyages de la Mémoire pour les élèves de 3eme. Les collégiens découvrent pendant une journée les camps d'Auschwitz et Birkenau.

Chaque hiver depuis décembre 2003, des collégiens des Alpes-Maritimes partent une journée visiter les camps d'Auschwitz et Birkenau. Ces voyages de la Mémoire sont organisés par le Conseil Départemental. Plus de 13.000 élèves de 3eme sont déjà partis en Pologne. Tous les collèges publics et privés des Alpes-Maritimes participent à ces visites des camps de la mort.

Le camp d'Auschwitz en Pologne. © Radio France

4 voyages de la Mémoire programmés en 2017

Ce jeudi 19 janvier, près de 200 élèves des collèges Louis Nucéra, Blanche de Castille, Saint-Joseph, Ségurane, L'Archet de Nice , ainsi que les adolescents de Jean Salines à Roquebilière, Saint Philippe Néri à Juan les Pins et le collège des Mûriers de Cannes la Bocca ont réalisé ce Voyage de la Mémoire. Les adolescents qui partent en Pologne ont été choisis sur lettre de motivation. Ils sont tous volontaires. Un travail préparatoire est effectué avant le voyage puis au retour.

Des collégiens azuréens découvrent le camp de Birkenau. © Radio France

"C'est plus fort que dans les livres d'Histoire"

Accompagnés de deux enseignantes, 18 élèves du collège Ségurane de Nice sont partis jeudi 19 janvier en Pologne. Pour Adam, Hamza, Louise, Pénéloppe ou encore Gabriel, ce voyage de la Mémoire restera un moment inoubliable. Les élèves de 3eme ont pu visiter les camps d'Auschwitz et Birkenau où 1,3 million de personnes, la plupart des Juifs ont été déportés. Les enfants ont été marqués par la visite d'une chambre à gaz et des fours crématoires, par l'exposition dans les baraques en briques du camp d'Auschwitz. En classe, les adolescents niçois ont étudié la Seconde Guerre Mondiale mais pour beaucoup la visite des camps de la mort s'est avérée bien plus instructive.

Des cristaux de Zyklon B utilisés dans les chambres à gaz. © Radio France - Justine Leclercq

Cérémonie de recueillement

Au cours de ce voyage, une cérémonie de recueillement est organisée devant les stèles commémoratives du camps de Birkenau. Des collégiens ont lu des messages en mémoire des déportés. Puis les élus du Conseil Départemental des Alpes-Maritimes qui accompagne les collégiens ont déposé une gerbe. A travers ce voyage de la Mémoire, le Conseil Départemental veut développer le respect des valeurs républicaines et citoyennes et faire des collégiens azuréens des "témoins des témoins" comme le souligne l'élue azuréenne Martine Ouaknine.

Des collégiens azuréens à Auschwitz.

La baraque de la mort à Birkenau. © Radio France

Des élèves de 3e du collège niçois Ségurane au camp de Birkenau. © Radio France