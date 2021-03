Des collégiens bretons pris de maux de tête et de maux de ventre à Crevin au sud de Rennes

Une vingtaine d'enfants ont été pris de maux de ventre, de maux de gorge et de maux de tête ce jeudi après-midi au collège public Simone Veil à Crevin entre Rennes et Bain de Bretagne. Trois ambulances, trois véhicules de pompiers et le SAMU sont sur place. Il pourrait s'agir d'une intoxication alimentaire. Les services du conseil départemental d'Ille-et-Vilaine sont prudents et ne peuvent pas pour le moment apporter de précisions.

Les enfants malades sont auscultés par des médecins avant de rentrer chez eux - CL

Les collégiens malades sont scolarisés dans deux classes de 6ème. Ils ont mangé en fin de service au self ce midi. Au menu notamment des nems. 600 repas ont été servis au déjeuner ce jeudi. Les élèves sont tous auscultés par des médecins avant d'être récupérés ce soir par leurs parents. La principale du collège se veut rassurante. Elle précise qu'il n'y a rien de grave et qu'elle espère revoir tous ses élèves vendredi matin. Les services de l'Agence Régionale de Santé et la gendarmerie se rendront au collège Simone Veil vendredi pour déterminer l'origine des symptômes qui ont frappé les élèves.