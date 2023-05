Des collégiens de l'Eure torturent des chatons et se filment sur Snapchat

C'est une vidéo choquante que l'on peut voir sur Snapchat. On y voit deux adolescents torturer deux chatons. L'association Stéphane Lamart pour la défense des droits des animaux dénonce des sevices graves et des actes de cruauté. Elle a saisi ce jeudi la justice.

Dans cette vidéo d'une vingtaine de secondes, "on peut entendre celui qui filme dire à son camarade de bien viser alors que l'autre jeune tient un chaton dans la main avant de le projeter violemment contre un arbre. Le chaton rebondit contre l'arbre et atterrit inerte au sol. Les deux individus rigolent en voyant le cadavre du chat et le laissent pour mort au pied de l'arbre", s'émeut l'association Stéphane Lamart.

"Je n'ai pas voulu voir la vidéo", confie Stéphane Lamart, le président de l'association qui défend les droits des animaux. La vidéo est d'une telle violence que France Bleu Normandie a fait le choix de ne pas la diffuser.

L'association a identifié les agresseurs présumés grâce à leur compte Snapchat, il s'agirait deux élèves de quatrième du collège de Manneville-sur-Risle. Stéphane Lamart dénonce "un manquement des parents et un manque d'éducation".

La justice saisie

Stéphane Lamart a saisi personnellement ce jeudi le procureur de la République d’Évreux afin de l’informer des faits. L’association a déposé plainte pour sévices graves et actes de cruauté ayant entraîné la mort des deux chatons. Stéphane Lamart rappelle que "la responsabilité pénale d'un mineur peut être engagée à partir de treize ans" et espère que les deux tortionnaires présumés seront poursuivis par un tribunal correctionnel et non par un tribunal pour enfants.