Des collégiens en stage au Groupement de Gendarmerie de la Charente

Collégiens et gendarmes pendant la démonstration du drone

Une trentaine de collégiens charentais, élèves de troisième, ont suivi cette semaine un stage de quelques jours pour avoir une vision rapide du métier de gendarme : découverte d'une scène de crime, contrôle routier au bord de la Nationale 10, utilisation d'un drone et d'un hélicoptère, parcours sportif, démonstration du chien INXS pour l'interpellation d'un suspect, et même séance de tir. Dix cartouches par tireur, à 5-6 mètres d'une silhouette grise sur un fond blanc, une cible avec des points, et des balles plast absolument inoffensives, mais qui reproduisent parfaitement le son de vraies munitions.

La démonstration du drone a eu beaucoup de succès © Radio France - Pierre MARSAT

Une cinquantaine de collégiens charentais s'étaient portés volontaires pour ce stage en immersion auprès des gendarmes,. 34 seulement ont pu être retenus par le groupement de la Charente. Parmi eux, Kylian, élève en troisième au collège de Villebois-Lavalette, et sans doute futur gendarme, car il aime "quand ça bouge". Sara, elle, a eu beaucoup de chance. Elève au collège de La Couronne, passionnée de moto, elle a pu approcher l'escadron motorisé, les motards de la gendarmerie, et monter sur une des motos. Autre temps fort de ce stage qui a beaucoup plu aux collégiens : l'attaque du chien de la gendarmerie INSX sur un individu louche, un figurant de la gendarmerie qui est quand même sorti de l'exercice avec des traces de morsures au bras et à la jambe.

INSX maintient le suspect au sol par la force de sa mâchoire © Radio France - Pierre MARSAT

Reportage sur le stage des collégiens charentais Copier