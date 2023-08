Des commerçants du port de Nice s'échangent en mail la description de voleurs dans le quartier

Ce sont quelques photos placardées sur une devanture de magasin qui ont médiatisé le phénomène. Il faut dire que Cathy, commerçante dans le quartier du port de Nice, s'est vue dérober 4 robes en deux jours. Alors, elle a vu rouge et a décidé d'aller visionner ses caméras de surveillance. Bingo ! Les voleuses sont repérées. Elle tire alors leur portrait en A4 et les affiche sur la vitrine de sa boutique. Ce mardi, Cathy, dans l'illégalité, a décidé d'enlever ses photos.

Recrudescence des vols dans le quartier du ports de Nice

En allant un peu plus loin, d'autres commerçants ont été victimes de vols ces derniers mois. Des commerces de tous types. "Depuis mars, les vols sont assez nombreux, reconnait Nathalie Montain, président de l'Association des commerçants Cassini-Ségurane. Ce sont des groupes de filles ou de garçons. Certains montent la garde et d'autres volent puis s'enfuient. Parfois, ces vols se font de manière plus agressive." A chaque fois, une plaine est déposée et la police prévenue.

Les descriptions des voleurs en mail

Mais les commerçants ont malgré tout décidé de s'organiser eux même. Ils ont alors en commun un mail dans lequel il publie pour eux les descriptifs des voleurs. "Dernièrement, un commerçant qui avait la description de deux femmes, a pu les mettre à la porte avant qu'elles ne commettent leur méfait", explique Nathalie Montain. Une pratique qui n'est apparemment pas illégale car elle s'apparente alors à une sorte de bouche-à-oreille numérique. Au contraire d'un affichage public qui se heurte là à la présomption d'innocence.