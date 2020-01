Des commerces de Limoges visités par des cambrioleurs ce mardi, la police tire sur les fuyards

Limoges, France

Plusieurs commerces de la route de Nexon en zone sud de Limoges ont été la cible de cambrioleurs ce mardi matin. Peu après 7 h 30 la police de Limoges a été alertée par le déclenchement d'une alarme dans une chocolaterie et quelques minutes plus tard c'est un automobiliste qui a donné l'alerte en repérant dans le secteur un individu suspect.

Une patrouille de police tire sur la voiture qui parvient à fuir

En arrivant sur place au niveau de l'impasse de la Palisserie, 3 policiers mettent pied à terre et c'est alors qu'un véhicule fonce sur eux. L'un des fonctionnaires ouvre le feu et tire à plusieurs reprises sur la carrosserie du véhicule qui parvient à fuir mais qui sera de nouveau repéré une trentaine de minutes plus tard dans le secteur de l'avenue Georges Pompidou. Pour l'heure il n'y a pas eu d'interpellation et personne n'a été blessé.

Les cambrioleurs s'introduisent par effraction

Dans la chocolaterie où s'est déclenchée la première alarme les malfaiteurs se sont introduits par effraction par l’arrière du magasin mais "ils n'ont rien emporté" assure t-on dans ce commerce. Même procédé dans un restaurant voisin. Là encore c'est par l'arrière de l'établissement que les cambrioleurs ont pénétré sur les lieux mais on ne sait pas pour l'heure s'ils sont parvenus à emporter le coffre.

Les investigations menées par la police de Limoges se poursuivent. La police qui reste discrète sur le nombre de commerces qui auraient été visités et sur le montant des préjudices.