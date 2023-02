Des compléments d'informations demandées par le tribunal de Laval dans une affaire d'homicide involontaire

Un pompier et un gendarme sont-ils responsables de la mort d'un homme dans un incendie en 2019 ? Après une audience le 26 janvier dernier, le tribunal correctionnel de Laval devait rendre sa décision ce 23 février 2023. Il a finalement demandé deux compléments d'expertises avant de rendre sa décision. Les deux protagonistes sont poursuivis pour homicide involontaire, soupçonnés de ne pas avoir déclenché assez rapidement une intervention le 2 février 2019 à Château-Gontier-sur-Mayenne pour sauver un homme.

Des doutes avant de lancer l'intervention

Ce jour-là, un homme d'une cinquantaine d'années appelle les pompiers vers minuit pour leur signaler un incendie dans son logement. À l'autre bout du fil, un soldat du feu expérimenté de 46 ans. Le pompier a du mal à comprendre le nom ou l'adresse de la victime. Surtout, il n'entend pas de bruit en fond sonore qui pourrait laisser penser que l'appartement est en flamme. Il fait entrer un gendarme dans la boucle, lui aussi aux états de services irréprochables, un gendarme qui alerte sur le fait que l'homme en détresse aurait déjà appelé à de nombreuses reprises pour rien. Finalement, les secours ne se rendront sur place qu'à 5h du matin, alerté d'un feu par les voisins. La victime est retrouvée morte dans son habitation.

Lors de la première audience le 26 janvier dernier, le parquet avait requis deux ans de prison avec sursis à l'encontre du sapeur-pompier et du gendarme et la cour avait mis sa décision en délibérée à ce jeudi. Lors de ce procès, les avocats des deux prévenus avaient dénoncé une instruction mal faite, à trous et les deux prévenus avaient réfuté toute faute. Le tribunal a semble-t-il été sensible à leurs arguments et attend plus d'information avant de rendre sa décision.

Les experts ont trois mois pour rendre leur travail

Le tribunal demande donc aux experts de dater l'heure précise de la mort de la victime, d'évaluer le temps nécessaire pour arriver à la carbonisation du corps comme constaté à l'arrivée des pompiers, d'estimer l'heure de départ du feu et si le feu a pu couver dans l'appartement. Les experts ont trois mois pour rendre leur travail. Les avocats des prévenus ne crient pas victoire mais voient dans cette décision la preuve qu'il y a un doute sur ce dossier.