Des comptes Instagram rançonnés : un collectif anti-hacker est créé

Après l'hôpital de Dax, après les villes d'Annecy, La Rochelle, et Angers, depuis plusieurs semaines, ce sont des dizaines de comptes commerciaux Instagram qui se sont fait pirater par des arnaqueurs. C'est arrivé à l'Iséroise Juliette Bazenet, originaire de Saint-Vincent-de-Mercuze, dans le Grésivaudan, elle vit aujourd'hui à Lyon. Avec le covid, elle avait développé un petit commerce de vente de fringues d'occasion sur internet, une friperie en ligne baptisée "Faut le voir porté" avec un site et un compte Instagram. C'est ce dernier qui lui attirait le plus de clients pour entre 100 et 130 ventes par mois.

Lundi 8 février, un hacker a supprimé son compte Instagram parce qu’elle refusait de payer une rançon de 150 euros. Juliette raconte son malheur : "J'avais 10 000 abonnés sur mon compte. (...) Un hacker a pris le contrôle de mon compte en quatre minutes, il m'a menacé avec une demande de rançon, il m’a harcelé de messages pendant plusieurs heures."

Juliette Bazenet raconte l'arnaque puis l'aide reçue Copier

Sa communication passe par Instagram à qui elle faisait tellement confiance qu'elle s'est faite prendre au piège. Juliette a trouvé de l'aide auprès du collectif "Balance ton hacker". Juliette n'est pas la seule victime de ce groupe de hackers qui a amassé un milliard d'euros de rançons en neuf mois. Selon les experts de balancetonhacker.com, le groupe d'arnaqueurs est basé en Turquie. Instagram, qui appartient à Facebook, a mis plusieurs semaines à réagir à ces demandes de rançons et encore tout n'est pas réglé.

Comment lutter contre les pirates ? Copier

En France 3000 experts travaillent contre la cybercriminalité, mais ils sont concentrés sur la pédo-criminalité et le terrorisme, faute de moyens supplémentaires.