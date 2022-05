Des contrôles de police et de gendarmerie pendant tout le week-end en Haute-Garonne

Les gendarmes et les policiers seront présents au bord de routes pour ce week-end de l'Ascension. Un pont de de quatre jours. Il y aura des contrôles routier de vitesse, d’alcoolémie et de stupéfiants : les forces de l'ordre vont veiller au grain, notamment en Haute-Garonne où les chiffres de la sécurité routière sont mauvais. Marc Zarrouati est sous-préfet et directeur de cabinet de la préfecture : "En 2022, nous avons déjà à déplorer 20 morts sur les routes du département, alors que nous en avions 16 entre janvier et avril . C'est un combat inlassable pour faire prendre conscience aux conducteurs que quand ils prennent le volant, il y a un certain nombre de choses à respecter pour ne pas se mettre en danger, ne pas mettre en danger ses proches et ne pas mettre en danger les autres usagers de de la route, les piétons, les cyclistes. Il y a encore trop d'accidents. Chaque fois, c'est une vie en moins et c'est une personne qui n'a pas réalisé que, les instants qui précédaient, elle n'a pas été attentive ou elle a considéré que malgré trois verres d’alcool, elle était en forme. Donc oui, c'est un combat est inefficace sur le long terme pour changer les chose, mais il doit être mené."

Marc Zarrouati, sous-préfet et directeur de cabinet de la préfecture de Haute-Garonne © Radio France - Claudia Calmel

Ecoutez le reportage de France Bleu Occitanie lors de l'opération de contrôle organisée ce mercredi à Labarthe-sur-Lèze :