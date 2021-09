Une quarantaine d’excès de vitesse ont été constatés en l'espace de cinq jours en zone gendarmerie dans le Biterrois. D'importants contrôles sont prévus les trois prochains jours. Les chauffards et les imprudents sont avertis. Et il est préférable qu'ils adoptent un autre comportement sur la route.

Des contrôles de police et gendarmerie plus nombreux pour stopper l'imprudence au volant dans le Biterrois

Le message est clair et l'objectif recherché est le même, en zone police comme en zone gendarmerie dans le Biterrois. La lutte contre les infractions au code de la route, bien trop nombreuses et parfois dramatiques, sont une des priorités de Vincent Pardonneau le nouveau commandant de gendarmerie de la compagnie de Béziers, mais aussi d'Eric Hermenier, le nouveau commissaire de police de Béziers.

L'un et l'autre sont arrivés au mois d’août et n'excluent pas d'ailleurs des opérations communes pour mettre fin à des prudences. Les automobilistes imprudents n'ont qu'à bien se tenir. Les voilà avertis, les contrôles vont se multiplier. Et ça commence dès ce vendredi et tout ce week-end, de Saint-Pons-de-Thomières à Bédarieux et d'Olonzac à Valras. La zone est étendue et les moyens adaptés.

"Nous ne sommes pas là pour faire du chiffre, mais de la prévention, précise Vincent Pardonneau. Il est impératif que ces comportements dangereux cessent".

"Des contrôles mobiles, et discrets. Nous serons partout'."

"Aucune tolérance n'est accordée pour les comportements mettant gravement en danger la vie d'autrui , ainsi la vitesse excessive, les dépassements dangereux, les conduites sous l'emprise de l'alcool ou de la drogue et bien évidemment l'usage du téléphone au volant sont systématiquement sanctionnés."

Personne et encore moins un automobiliste ne peut rester insensible à un drame de la route. Début août, deux sœurs, toutes les deux mères de familles, sont décédées après avoir été violemment percutées par un chauffard ivre à Béziers qui roulait à vive allure, feux éteints sur un boulevard. Il sortait d'un bar.

Une quarantaine d’excès de vitesse en l'espace de cinq jours en zone gendarmerie dans le Biterrois

''Depuis le 19 septembre près d'une quarantaine d'excès de vitesse ont été relevés. Il ne s'agit pas de petits excès'', souligne le chef d'escadron Vincent Pardonneau.

"Nous avons constaté des excès de vitesse jusqu'à 135 voire 140 km/h sur des axes limités à 80 km/h et parfois le téléphone à la main."

''En cette période de vendanges, le trafic peut-être ralenti par la présence de tracteurs sur les routes et certains conducteurs impatients sont prêts à franchir des lignes continues sans aucune visibilité en mettant en danger leur vie et celles des autres usagers, précise le gendarme. L'inattention au volant, pour regarder son téléphone portable par exemple, est particulièrement dangereuse. Ainsi à 80km/h pendant une seconde d'inattention, le véhicule parcours 22 mètres, à 110 km/h, 30 mètres !"

Vendredi dernier à Portiragnes, un automobiliste a perdu la vie lors d'un choc frontal sur la commune.

