Les contrôles du pass sanitaire renforcés à Lille

A Lille, la police se rend régulièrement dans les restaurants et bars du centre-ville. Mercredi soir, les policiers lillois ont lancé une opération surprise de contrôle dans le Vieux Lille, du côté de la place Louise de Bettignies. Le but montrer qu'il ne faut pas relâcher la garde face au Covid 19 et maintenir une certaine pression sur les restaurateurs pour qu'ils contrôlent eux aussi leurs clients. Une visite surprise, alors même que le ministre de l’intérieur Gérald Darmanin a lui aussi demandé de durcir les contrôles.

Contrôle du pass sanitaire et de la carte d'identité

A chaque contrôle c'est un peu la surprise pour les clients attablés dans les bars et les restaurants de la rue de Gand. Les policiers vérifient les pass sanitaires sans oublier de demander la pièce d'identité qui correspond. Pour Romain et sa conjointe, c'est la première fois qu'ils se font contrôler depuis le début de l'épidémie par la police : "C'est la toute première fois, c'est très très rare. A partir du moment où on et dans les règles ca ne me dérange pas." Sa conjointe, elle a été plus surprise : "J'ai été surprise parce qu'au bar, on demande le pass sanitaire mais pas notre carte d'identité. Ils ont vérifié que j'avais bien le mien et je n'avais pas ma carte d'identité sur moi."

Du côté des restaurateurs, le contrôle est aussi plutôt bien accepté, Franck Dehede est patron de restaurant dans la rue de Gand : "C'est pas qu'on s'y attendait mais en ce moment les cas sont en hausses donc c'est normal que les contrôles soient faits pour voir si on fait aussi notre travail. Alors ça peut être intimidant pour nos clients mais ca leur montre aussi qu'on leur demande pas ca pour les ennuyer, c'est normal." C'est d'ailleurs le but de ce contrôle faire une piqure de rappel aux clients comme aux restaurateurs, comme l'explique le commissaire Charles Barion : "Dans certains établissements, au début ils contrôlent à 100% et puis au bout d'un moment certains sont plus laxiste. On est là pour rappeler la règle. Le pass sanitaire ca peut aussi établir une infraction, 135 euros d'amende pour ceux qui n'en n'ont pas. Si quelqu'un présente un faux pass sanitaire, c'est un délit et ca peut faire l'objet d'une garde à vue et justice."

La police vérifier le pass sanitaire et la pièce d'identité des clients d'un restaurant dans le Vieux Lille © Radio France - Romane Porcon

135 euros en cas d'absence de pass sanitaire

Dans l'ensemble ces contrôles permettent de maintenir une certaine pression sur les patrons de bars et restaurants pour qu'ils continuent de contrôler de leur côté et de rappeler l'importance du pass sanitaire aux clients pour le commissaire Charles Barion : "Globalement ca se passe bien parce que c'est rentré dans les mœurs. Les débitants ont été fermés très très longtemps, ils savent que le contrôle du pass est important sinon ils ne peuvent pas travailler, ils nous accueillent assez bien. L'idée c'est que personne n'attrape le covid 19 en allant déjeuner ou diner. Si dans un établissement on constate des manquements on va revenir."

En plus de faire de la répression on fait de la pédagogie. Charles Barion, commissaire à Lille

Cette présence policière c'est aussi une manière d'aider les patrons de bars et restaurants dans leur contrôle du pass sanitaire, précise Charles Barion, commissaire : "On est là pour assister les patrons des établissements, là tout se passe bien mais on a des établissements de nuit ou c'est plus compliqué, avec une clientèle plus jeune, plus festive et parfois plus alcoolisé dans ce cas là on muscle un peu plus notre jeu." Lors de ce contrôle, mercredi soir à Lille, une seule personne a été verbalisée, une amende de 135 Euros pour avoir présenté un test antigénique qui n'était plus valable.