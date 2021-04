Des contrôles et de la pédagogie pour les gendarmes avant le confinement

Week-end de Pâques et de confinement et donc week-end de contrôles routiers sur les routes de la Vienne et des Deux-Sèvres. Les gendarmes vont être pédagogues.

S'il y a une tolérance pour se déplacer en France pendant ce week-end de Pâques, et à la veille d'un troisième confinement, les gendarmes multiplient déjà les contrôles. Ils font pour l'instant de la pédagogie, avant de passer à la verbalisation.

Les contrôles servent à vérifier les attestations et les raisons des déplacements qui sont restreints à cause de la crise sanitaire. "La gendarmerie, c'est avant tout un service public. On répond aux sollicitations des personnes qui nous posent des questions", raconte le capitaine Sacha Damm, le chef de l'escadron départemental de sécurité routière de la Vienne. Il poursuit : "Ce sont souvent des questions qui sont très individuelles, des cas individuels très très précis." Si les véhicules venant de départements déjà confinés sont particulièrement contrôlés, les gendarmes répondent surtout à des questions. Par contre dès ce lundi 5 avril au soir, il faudra une attestation et un motif valable pour se déplacer.

Des contrôles bien acceptés

Les contrôles sont bien acceptés et peu d'automobilistes jouent avec les limites des nouvelles règles sanitaires. C'est souvent pour des motifs de gardes d'enfant. Au péage Poitiers-sud, beaucoup de monde sort de l'autoroute. Florent arrive de Paris avec sa fille à l'arrière. "On va déposer notre fille chez les grands-parents", assure-t-il. Sans leur aide, ça aurait été compliqué pour lui et sa femme. Les attestations maintenant, il maîtrise : "si tout est en règle, c'est que j'ai bien compris les motifs de déplacement." Ça marche aussi dans l'autre sens : des grands-parents qui vont récupérer des petits enfants.