Des contrôles et très peu d'infractions au port du masque dans la zone commerciale de Frouard

Le masque est obligatoire dans le grand centre ville de Nancy depuis le mardi 8 septembre et plus seulement dans l'hypercentre touristique. Masque obligatoire de 7 heures à 2 heures du matin. Un masque obligatoire dans tous les établissements recevant du public comme les magasins depuis le courant de l'été. Une opération de contrôle avait lieu ce mardi après-midi dans la zone commerciale de Frouard, menée par les gendarmes pour vérifier le bon port du masque.

Quelques masques sous le nez

Le major Alban pénètre dans le supermarché Leclerc avec ses deux collègues. Très vite, il repère une famille avec des masques sous le nez :

"Le monsieur l'a fait tout seul, essayez de le remonter pour que le nez soit bien dedans. Sinon, ça ne sert plus à rien. Pensez-y, c'est pour votre sécurité, et la sécurité de nos concitoyens."

Un petit geste de la main et quelques mots suffisent même si Coralie et Logan ne sont pas franchement convaincus : "Ca fait de la buée avec les lunettes, ça me bouche le nez mais voilà, on fait avec."

Des verbalisations rares

Aucune verbalisation dans le supermarché, une petite cinquantaine en zone gendarmerie en Meurthe-et-Moselle depuis le début de la crise. La logique n'est pas forcément de sanctionner pour le colonel Sébastien Dordhain, commandant du groupement de gendarmerie du département :

"On n'est vraiment dans une démarche de rappel à l'ordre quand c'est nécessaire ou de verbalisations pour des personnes qui sont manifestement hostiles au port du masque. On a surtout verbalisé au final dans les transports en commun, là où je pense que les gens avaient le plus besoin qu'on le fasse."

Si les patrouilles de gendarmerie sont renforcées avec notamment l'appui de réservistes, les effectifs du personnel de sécurité du centre commercial le sont également avec neuf personnes mobilisées en permanence au lieu de six avant la crise.