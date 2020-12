Des contrôles qui s'intensifient dans le Loiret avant le réveillon sur le respect du couvre-feu

Avant le réveillon du Nouvel An, ce jeudi 31 décembre, les contrôles de police et de gendarmerie s'intensifient dans le Loiret, comme partout ailleurs, pour rappeler la règle du couvre-feu, qui s'appliquera alors qu'il y avait eu une tolérance pour le réveillon de Noël, le 24 décembre dernier.

Si pour le réveillon de Noël, la règle du couvre-feu entre 20 heures et 6 heures du matin avait été assouplie, il n'y aura pas de tolérance, pour le réveillon du Nouvel An ce jeudi 31 décembre. C'est ce qu'une dizaine de policiers ont rappelé aux automobilistes encore dehors après 20 heures ce mardi 29 décembre, au rond-point Bourgogne, à Orléans.

Tous les effectifs concentrés sur cette mission

Jusqu'à la nuit de la Saint Sylvestre, les contrôles seront plus nombreux, partout dans le département du Loiret, la consigne a été passée au niveau national. "Tous les effectifs de police et de gendarmerie auront cette mission, ce jeudi soir et toute la nuit, pour veiller au respect de la règle du couvre-feu" explique Thierry Demarest, le secrétaire général de la préfecture du Loiret.

Un contrôle de police au rond-point Bourgogne à Orléans © Radio France - Anne Oger

Mais après l'opération de ce mardi soir au rond-point Bourgogne, il note une certaine discipline : "vous voyez il est 20H05 et il y a déjà beaucoup moins de voitures, ça veut dire que les gens respectent ce couvre-feu, et ils ont raison. Les chiffres de l'épidémie remontent, il faut être très prudents".

Attention au tapage nocturne

Le secrétaire général de la préfecture ajoute qu'un autre outil sera utilisé par les forces de l'ordre, dans la nuit de la Saint Sylvestre : les verbalisations pour tapage nocturne. "On ne peut évidemment pas contrôler ce que font les gens chez eux, en revanche les policiers et les gendarmes répondront à tous les appels de voisinage pour tapage nocturne, pour vérifier qu'il ne s'agit pas d'une infraction à la règle du couvre-feu".