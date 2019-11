Avenue de la Liberté à Montpellier: une voiture sur 3 en infraction

Excès de vitesse répétés, non respect du stop et des feux rouges... Les riverains de l'avenue de la Liberté à Montpellier disent leur ras le bol. La police multiplie les contrôles ces jours ci.

Montpellier - France

Un piéton blessé à la mi-octobre. Une femme enceinte de 23 ans morte percutée par une voiture en septembre. Que vous la longiez ou la traversiez, l'avenue de la Liberté serait-elle l'avenue de tous les dangers ? Le comportement des automobilistes est pointé du doigt, à raison si l'on en croit le résultat des contrôles.

56 PV en 2 jours

La police serre la vis ces derniers jours avec une présence quotidienne. Sur 86 voitures contrôlées ce mardi entre 9h et 10h30, près d'une sur deux était en infraction : 39 PV dressés, dont 19 pour téléphone au volant. Ce mercredi, 83 contrôles et 12 excès de vitesse. 2 conducteurs roulaient plus de 40km/h au dessus de la limite. Si l'on fait les comptes sur 169 véhicules contrôlés en 2 jours, 56 ont été verbalisés. Soit un sur 3.

Multiplier panneaux et radars

Les piétons se font régulièrement des frayeurs sur cet axe. Jacques, 60 ans, riverain, est excédé. "C'est infernal. Aucun respect. La nuit c'est Fangio, à plus de 100km/h. Il faudrait multiplier les panneaux 50 et puis des radars! Tant pis on paie, mais des radars, radars, radars!"

En réponse à cette exaspération, la police multiplie les contrôles, quotidiens en ce moment, à toute heure du jour ou de la nuit, précisent les autorités, et en différents points de l'avenue.

