Pour ce weekend de l'ascension, les gendarmes de la Haute-Vienne ont renforcé leurs contrôles dés ce mercredi après-midi et pas seulement pour vérifier que les gens ne dépassaient pas les 100 kms autorisés. Des contrôles de vitesse ont été réalisés et 4 conducteurs se sont vus retirer leur permis.

Des contrôles renforcés en Haute-Vienne et 4 permis de conduire retirés en un après-midi

Les gendarmes ont renforcé leurs contrôles dés le début de ce weekend de l'ascension entre Limoges et Saint-Junien (photo illustration)

Les gendarmes avaient prévenu qu'ils renforceraient leurs contrôles pour ce long weekend de l'ascension afin de vérifier que les automobilistes ne dépasseraient pas la distance des 100 kms autorisés en cette pèriode de déconfinement. Mais en Haute-Vienne les gendarmes ont aussi effectué des contrôles de vitesse dès le mercredi après-midi sur la route nationale 141 entre Limoges et Saint-Junien. 13 conducteurs ont été interceptés pour excès de vitesse et un pour conduite sous l'emprise de produits stupéfiants.

Un conducteur flashé à 176 km/heure

Lors de cette opération de contrôle quatre automobilistes se sont vu retirer immédiatement leur permis de conduire. L'un d'entre eux pour conduite sous l'emprise de stupéfiants, et deux pour des dépassements de la vitesse entre 40 et 50 km/h ( dont un conducteur en permis probatoire). et un quatrième a été flashé à 176 km/heure au lieu des 110 autorisés . ll est donc reparti sans sa voiture qui lui a été confisquée.



Les gendarmes de la Haute-Vienne vont poursuivre leurs contrôles tout au long de ce week-end.