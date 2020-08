Des contrôles routiers franco-luxembourgeois sur l'A31 pour les départs en vacances

Les policiers français de la CRS autoroutière et luxembourgeois ont mené des contrôles communs de part et d'autre de la frontière, sur l'autoroute A31 ce samedi matin à l'occasion des départs en vacances. Ils ont relevé 22 infractions.

Les motards de la CRS autoroutière et de la police luxembourgeoise ont travaillé ensemble.

C'est "assez inédit", assure la compagnie de CRS autoroutière de la Moselle : elle a effectué ce samedi des contrôles en équipe avec les policiers luxembourgeois, de part et d'autre de la frontière le long de l'autoroute A31, puis A3 côté Luxembourg. Les équipages de motards ont arpenté l'autoroute dans les deux sens, avec des contrôles de vitesse embarqués, pendant que leurs collègues effectuaient des contrôles sur les aires de Berchem côté Luxembourg, et d'Entrange côté Français.

"Ce n'est pas parce qu'on passe une frontière qu'il n'y a plus de règles"

Au total, ils ont relevé 22 infractions routières en quelques heures sur la matinée de samedi, très chargée en raison du chassé-croisé des vacances qui fait affluer de nombreux belges et néerlandais sur cet autoroute en direction du Sud. Le téléphone et la vitesse constituent la majorité des infractions relevées. "Ce n'est pas parce qu'on passe une frontière qu'il n'y a plus de règles", c'est le message qu'on voulu faire passer les policiers de chacun des deux pays.

Les policiers luxembourgeois et leurs voitures dernier cri... ici, une voiture électrique de la marque Tesla. - Police nationale

22 infractions relevées en quelques heures

Mais les policiers ont également relevé des plaques d'immatriculation illisibles, à cause des vélos accrochés au coffre de voitures de vacanciers. Ou encore, des remorques dont la plaque d'immatriculation ne correspond pas à celles de la voiture : les propriétaires avaient oublier de la changer en prenant la route des vacances. Des contrôles avaient lieu également à Toul, en Meurthe-et-Moselle. Ils ont donné lieu à une dizaine d'infractions relevées.