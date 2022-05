Des contrôles sur les DFCI des massifs forestiers du Vaucluse

Dans le massif d'Uchaux sur les communes de Piolenc et Mornas cinq quads et deux motocross ont été verbalisés pour circulation sur un chemin forestier ce samedi 30 avril.

Dans le massif d'Uchaux sur les communes de Piolenc et Mornas cinq quads et deux motocross ont été verbalisés pour circulation sur un chemin forestier ce samedi 30 avril. L'opération de contrôle a été coordonnée par de multiples services tels que la gendarmerie bien sûr, mais également des agents de l'office national des forêts et de l'office français de la biodiversité. Au total une vingtaine d'agents ont écumé les sentiers.

Les agents procèdent à des contrôles dans les massifs forestiers du Vaucluse. - Gendarmerie

Pour le chef d'escadron de la compagnie d'Orange, Gwenn Vallée, ces contrôles ont été mis en place pour rappeler aux usagers d'engins moteurs que la circulation sur les chemins réservés aux pompiers est strictement interdite, tout comme rouler avec une moto en forêt. Le gendarme cite plusieurs raisons : "Ces sentiers sont dédiés à l'intervention des pompiers en cas d'incendie. Si des usagers roulent sur ces routes, ils les abîment et peuvent peut-être empêcher l'action des pompiers en cas d'urgence." Le chef d'escadron ajoute : _"_Cette interdiction elle existe aussi pour protéger la faune et la flore. Quand on roule avec de gros pneus dans nos massifs forestiers ont détruit des arbres en devenir et on fait peur aux animaux. L'enjeu est alors environnemental et moral."

Plusieurs services ont participé à l'opération de contrôle. - Gendarmerie

Rouler sur une DFCI est une infraction. Il peut vous en coûter jusqu'à 1.500 €, voire 3.000€ si vous êtes en état de récidive. Rouler en quad ou à moto dans les massifs forestiers c'est en revanche un délit, il vous en coûtera un passage devant le juge.