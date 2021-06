Des contrôleurs du réseau de bus Tango agressés à Nîmes, débrayage lundi

Suite à l’agression d’une équipe de contrôleurs ce vendredi 25 juin à Nîmes, la direction et le personnel du réseau de transport en commun Tango "dénoncent ces actes inacceptables et affirment leur solidarité". En conséquence un débrayage est prévu la semaine prochaine. Le réseau Tango cessera son activité le lundi 28 juin de 14h à 15h afin, une fois de plus, de montrer sa désapprobation totale vis-à-vis de ces comportements.

Agression ligne 3, débrayage lundi sur tout le réseau

L'agression s'est produite en fin de matinée ce vendredi lors d'un contrôle des titres de transports, en centre ville, sur la ligne 3. Les contrôleurs ont d'abord été insultés, ils ont ensuite appelé la police. C'est à ce moment qu'ils ont reçu des coups. Un homme a été arrêté par la police

Des perturbations sont attendues sur le réseau lundi entre 13h30 et 15h30.