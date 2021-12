Des coups de couteau à l'origine de la mort d'un homme de 36 ans dimanche à Corbie

Dimanche matin, un homme de 36 ans est découvert mort dans son appartement de Corbie, à l'est d'Amiens. Il a été retrouvé bâillonné et ligoté. L'autopsie pratiquée ce lundi a révélé la présence de coups de couteau à l'origine du décès. Une enquête pour homicide volontaire a été ouverte.

Ce dimanche 26 décembre, vers 11 heures du matin, le corps de Jérôme O., un homme de 36 ans, est découvert dans son appartement situé rue du 4 septembre à Corbie, commune située à l'est d'Amiens. Il est ligoté et bâillonné à l'arrivée des secours et des gendarmes.

Alors qu'une enquête pour homicide volontaire a rapidement été ouverte, une autopsie a été pratiqué ce lundi après-midi. Elle a révélé la présente de nombreuses traces de coups de couteau ayant entraîné la mort de la victime explique le parquet d'Amiens.

Les investigations se poursuivent. Actuellement personne n'a été placé en garde à vue.