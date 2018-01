A Buxerolles, près de Poitiers, le quartier près de la Maison des Projets est bouclé depuis ce vendredi 19 janvier 2018 au matin.

Vers 6h30-6h45, Des coups de feu ont retenti... "3 ou 4 coups de feu", selon les voisins. Un homme aurait tenté de mettre fin à ses jours avant de se retrancher chez lui. La police est sur place.

Des négociateurs tentent d'entrer en contact avec lui pour le ramener à la raison.

Impossible de circuler dans le secteur.

Une voisine qui habite à 2 maisons du forcené explique qu'elle n'a pas pu emmener ses enfants à l'école ou au collège ce matin.

"Mon mari s'est retrouvé bloqué par la police. On lui a dit qu'il y avait un homme armé dans le quartier et qu'il fallait rester chez nous. On ne peut plus sortir."