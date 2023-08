Nîmes : des coups de feu au quartier du Mas de Mingue dans la nuit de samedi à dimanche

De nouveaux tirs dans un quartier sensible de Nîmes dans la nuit de samedi à dimanche. Les coups de feu ont eu lieu dans le quartier du Mas de Mingue, à l'est de la ville, à l'opposé du quartier Pissevin, endeuillé par deux fusillades cette semaine qui ont cout é la vie à un enfant de 10 ans lundi soir et un homme de 18 ans jeudi.

ⓘ Publicité

Selon les premières informations dont dispose France Bleu Gard Lozère, une rafale a été tirée vers 2h30 du matin, sur l'avenue Monseigneur Claverie. Deux personnes sont en fuite. Un automobiliste qui cherchait à se garer dans le secteur à ce moment là aurait été blessé par des éclats de verre.

Un adolescent blessé dans le dos

Pour Richard Schieven, adjoint à la sécurité à la mairie de Nîmes, interrogé ce dimanche matin par France Bleu Gard Lozère, "un véhicule de type 208 Peugeot a fait feu sur plusieurs personnes dans la rue et un adolescent de 15 ans aurait été blessé dans le dos".

Selon l'élu, ce nouvel acte de violence est "sans doute lié au trafic de drogue". Il affirme "vouloir occuper le terrain, ne pas baisser les bras, pour tenter d'éradiquer ces points de deal qui nous font beaucoup de mal ici à Nîmes".

À lire aussi Enfant tué dans une fusillade à Nîmes : les syndicats de police dénoncent un climat de violence croissant