Des coups de feu, dans la nuit de dimanche à lundi, dans deux quartiers de l'agglomération de Nantes

Nantes, France

On peut parler de série dans l'agglomération nantaise. Une série de coups de feu ces derniers jours. Encore dans la nuit de dimanche à lundi dans deux quartiers : à Bellevue, côté Saint-Herblain, et au Breil à Nantes. À Bellevue, il y a trois blessés par balle dont un grave.

À Bellevue et au Breil

À minuit, quartier Bellevue, des coups de feu ont été tirés place Mendès-France, un secteur où l'on voit souvent des dealers. Il y a trois blessés par balle notamment un, au thorax, dans un état grave. Un quatrième homme a été blessé par des éclats de verre. Il pourrait perdre un œil. Les policiers ont retrouvé 17 douilles, de 7.62 (kalachnikov), 9 millimètres (pistolet) et 7.65 (revolver). D'où sont partis les tirs ? On parle d'une voiture et d'un scooter. Est-ce que les tireurs visaient directement quelqu'un ou l'un des points où ça deale. Parmi les blessés, il y a un soudanais qui descendait du tramway et qui a eu la jambe transpercée par une balle.

Un peu plus tard, plusieurs détonation ont aussi été entendues dans le quartier du Breil où quatre douilles ont été retrouvées. Il y a aussi un impact de balle dans une voiture. Là, en revanche, il n'y a pas de blessé.

Troisième série de coups de feu en trois jours

Ce dimanche après-midi déjà, aux Dervallières, un jeune homme de 16 ans a été blessé par balle. Ses jours ne sont pas en danger. Vendredi matin, dans le bas du quartier Bellevue, c'est un jeune homme de 20 ans qui a reçu trois balles.