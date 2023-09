Des coups de feu dans le quartier de la Chiennerie à Nancy : la CRS 8 déployée dès ce vendredi soir

C'est suite à un appel d'un riverain du quartier de la Chiennerie à Nancy que les forces de l'ordre sont intervenues vers 3h dans la nuit de jeudi à vendredi. Au croisement des rues d'Epinal et Joseph Laurent, ce témoin évoquait des coups de feu. Version confirmée par la police nationale qui a lancé une enquête et mené des contrôles dans le secteur. Des douilles ont notamment été retrouvées à proximité.

La CRS 8 dès ce vendredi soir

Pour l'heure, aucune interpellation n'a été effectuée. Il n'y a pas non plus eu de blessé lors de ces coups de feu. Mais la Préfecture annonce le déploiement des troupes de la CRS 8 dès ce vendredi soir. Cette unité, spécialisée dans la lutte contre les violences urbaines et les trafics de drogues, a déjà été mobilisée au Haut-du-Lièvre en mai dernier, après un règlement de comptes. Mais aussi à Marseille ou à Nice ce mois-ci.