Des coups de feu dans un bar à chicha à Orléans

Orléans, France

Visages masqués, deux individus se présentent mardi 19 novembre vers 22 heures à bord d’un scooter devant l’établissement "le Gold" situé dans la zone d'activité des Chèvres Noires, près de la RD 2020. Le passager se dirige à l’intérieur de ce bar à chicha, armé d’un fusil à pompe calibre 12. Il tire un premier coup en direction du serveur puis un deuxième. Il s’apprête à tirer un troisième coup mais l’arme s’enraye. Les deux malfaiteurs prennent la fuite en scooter. Le serveur, touché "miraculeusement que par quelques plombs" n’est que légèrement blessé indique Nicolas Bessone, le procureur de la République d'Orléans, qui a confirmé l'information à France Bleu Orléans. Deux clients sont alors présents dans le bar.

Un établissement déjà visé plusieurs fois

Ce n’est pas la première fois que "le Gold" est visé. En septembre 2018, quatre hommes avaient tenté d’incendier l’établissement puis un mois plus tard, une voiture bélier avec un bidon d’essence à bord avait enfoncé la porte du bar à chicha, deux hommes avaient pris la fuite surpris par le gérant surnommé "Pizza". En décembre dernier, deux jeunes hommes âgés de 23 et 22 sont interpellés, leur ADN a été retrouvé sur les lieux. Niant toute implication, ils ont été toutefois condamnés le 10 septembre dernier par le tribunal correctionnel d’Orléans à trois et deux ans de prison ferme.

Après cette nouvelle agression, une enquête pour tentative de meurtre a été ouverte par le parquet d'Orléans, elle a été confiée à la Direction interrégionale de la police judiciaire.