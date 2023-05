VIDÉO - Des coups de feu dans un quartier de Laval, le maire et la préfète se déplacent dans l'après-midi

D'après nos informations, plusieurs coups de feu ont été tirés dans le quartier des Fourches à Laval ce vendredi 12 mai, aux alentours de 17h30, à deux pas de l'école Charles Perrault.

Rixe entre bandes rivales ?

Des témoins expliquent à France Bleu Mayenne que des individus se sont violemment affrontés dans les rues. On parle de plusieurs coups de feu tirés, on ne sait pas s'il y a un ou des blessés pour le moment. Dans une vidéo que nous nous sommes procurés on voit la police intervenir. Plusieurs rues autour de la place du Docteur Fleming ont été fermées, des enquêteurs se sont déplacés.

Pour les témoins ça ne fait aucun doute : il s'agit de violence liée au trafic de drogue. "On les voit le vendredi jusque dans la cour d'école le week-end", nous confie une mère de famille. Inquiétude aussi pour les clubs de sport du quartier des Fourches à l'ouest de Laval. Vendredi, des jeunes allaient s'entraîner dans une salle juste à côté. Plusieurs d'entre eux auraient vu et entendu les coups de feu.

Rendez-vous à l'école cet après-midi

Le maire Florian Bercault et Marie-Aimée Gaspari la préfète de la Mayenne ont donné rendez-vous aux habitants en milieu d'après-midi ce lundi et aux parents d'élèves de l'école Charles Perrault à 15h45. Des réponses très concrètes sont attendues ce lundi après-midi de la part de la préfète de la Mayenne et du maire de Laval.