Reims, France

Il y aura des coups de feu, et un hélicoptère en survol au-dessus du quartier de l'Europe à Reims ce jeudi 6 septembre. Le GIGN organise un entrainement pour ses hommes entre 10h30 et midi. L'unité d'élite de la gendarmerie nationale en organise régulièrement. Mais cette fois-ci les riverains pourront entendre les coups de feu et voir l'hélicoptère survoler leur quartier. La gendarmerie nationale a donc souhaité communiquer en amont pour rassurer la population rémoise.

Les gendarmes du GIGN sont triés sur le volet, surentraînés et dotés de matériels lourds pour être opérationnels à tout moment.

Cette unité du GIGN est installée à Reims depuis avril 2016.