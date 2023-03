Des coups de feu tirés à Toulouse après un refus d'obtempérer, un policier blessé

Au centre et au fond, les personnes interpellées se trouvaient dans la voiture de couleur rouge

Des coups de feu ont été tirés dans le quartier des Izards, à Toulouse ce mercredi vers 14h. Il s'agirait d'un différend entre deux automobilistes qui aurait dégénéré. Les policiers ont tenté de s'interposer.

Refus d'obtempérer

Le conducteur de la voiture, une Dacia rouge foncée, a pris la fuite et s'est retrouvé dans une impasse (l'impasse des Hortensias). Il a foncé sur les agents qui ont tiré plusieurs coups de feu pour tenter de l'immobiliser. Un policier a été blessé au genou, a priori légèrement. Une interpellation musclée. Les policiers auraient remarqué un couteau dans le véhicule qu'ils essaient de contrôler.

Deux personnes en garde à vue

Le conducteur et la passagère ont été interpellés et placés en garde à vue : il s'agit des deux occupants du véhicule en cause. L'enquête a été confiée à la sûreté départementale.