Des coups de feu tirés dans le quartier du Val de l'Aurence, à Limoges

La police de Limoges enquête sur des coups de feu tirés dans le quartier du Val de l'Aurence, dans la nuit de jeudi à vendredi. Un adolescent de 14 ans pense avoir été visé, mais les enquêteurs en doutent.

Plusieurs tirs de pistolet ont retenti dans le quartier du Val de l'Aurence à Limoges, dans la nuit de jeudi à vendredi. Les coups de feu, tirés vers 22h30, provenaient d'au moins deux voitures circulant dans le quartier. Le seul témoin est un garçon de 14 ans qui roule dans le quartier en scooter lorsqu'il entend les coups de feu. Persuadé qu'il est visé, l'adolescent perd le contrôle de son engin. Il tombe et abandonne son scooter sur place pour courir se mettre à l'abri. Il n'est pas blessé et se présente, accompagné de ses parents, quelques minutes plus tard aux policiers alertés par un appel au 17.

Des douilles retrouvées, mais pas d'impact de balles

Sur place les enquêteurs retrouvent quatre douilles de calibre 7.62, pouvant correspondre à un pistolet automatique. En revanche aucun impact de balle n'a été retrouvé, ni sur le scooter, ni sur les voitures, les façades ou le mobilier urbain aux alentours. Le jeune garçon était-il vraiment la cible ? Les policiers en doutent. L'enquête est d'ailleurs ouverte pour violence avec arme et non pour tentative d'homicide.

Pour y voir plus clair, les policiers de la sûreté départementale vont notamment s'appuyer sur les images filmées par les caméras de vidéosurveillance présentes dans le quartier. Depuis les faits, les patrouilles sont renforcées dans le quartier du Val de l'Aurence.