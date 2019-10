Des coups de feu tirés dans un quartier de Cenon

Cenon, France

Les habitants du quartier Palmer à Cenon ont été surpris ce lundi soir par des coups de feu sous leurs fenêtres. Selon Sud-ouest, vers 22h45, un groupe d'individus armés de battes de base-ball, de bombes lacrymogènes et d'armes à feu, prend en chasse un jeune homme âgé d'une vingtaine d'années. Son frère qui passe par là en voiture s'arrête et est à son tour, visé : plusieurs coups de feu sont tirés. Neuf balles seront retrouvées dans la carrosserie de son véhicule. Il termine sa course dans un muret. Et puis, un autre automobiliste est à son tour pris pour cible. Heureusement, personne n'est blessé. La police, alertée par des habitants du quartier, quadrille le secteur, mais les tireurs ont déjà pris la fuite. Les deux frères ont été entendus par la police judiciaire mais à cette heure, on ignore les raisons de cet épisode de violence.