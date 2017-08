Un coup de feu tiré sur un bus à Limoges mercredi soir

Un bus a été la cible d'un coup de feu ce mercredi soir à Limoges dans le quartier de Beaubreuil. Le conducteur est très choqué.

Il est 20h30 mercredi soir, dans le quartier de Beaubreuil, secteur Rhin et Danube à Limoges. Un bus de la TCL circule sans passager à bord. Tout à coup une vitre, coté conducteur, se brise. Le bus vient d'être la cible d'un coup de feu. Le conducteur choqué mais heureusement pas blessé, s'arrête quelques dizaines de mètre plus loin. Rapidement sur place la Police sera rejoint par le vice-procureur de la République de Limoges et le Service régional de la Police judiciaire (SRPJ).

Trafic normal

Ce jeudi une enquête est en cours et le conducteur est en arrêt de travail. Le trafic des bus est cependant normal à Limoges. Une réunion doit avoir lieu entre la direction et les syndicats.