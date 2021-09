Des coups de hachette pour avoir convoité une femme à Vaugines

Deux hommes alcoolisés à Vaugines ce dimanche 5 septembre vers 5 heures du matin se disputent pour une femme. L'un des deux est âgé d'une trentaine d'années et se rend à son domicile. Il saisit une hachette puis revient. L'agresseur porte alors un coup à son acolyte qui se défend. Le bras de la victime est entaillé. L'auteur des blessures retourne la hache et assène des coups de manche sur le crâne de la victime puis s'en va. 13 gendarmes des brigades de Cadenet et Pertuis interviennent. Les forces de l'ordre arrêtent l'auteur des coups à son domicile. L'homme est placé en garde à vue. Il est poursuivi pour tentative de meurtre mais il souligne avoir "voulu blesser mais pas tuer".