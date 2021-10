Des cours suspendus après un acte de malveillance dans un lycée de Périgueux

Un acte de malveillance a provoqué une importante fuite d'eau ce lundi matin au lycée Laure Gatet de Périgueux. Six classes ont dû suspendre les cours.

La fuite d'eau a forcé 150 élèves à sortir de classe ce lundi matin. D'après les pompiers, c'est un acte de malveillance qui a provoqué une inondation au lycée Laure Gatet de Périgueux peu après 7h. La fuite d'eau s'est propagée au rez-de-chaussée et à deux étages. Six classes ont été touchées et les cours ont donc été suspendus toute la matinée pour 150 élèves. Deux pompiers sont intervenus pour mettre fin à l'inondation.