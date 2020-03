Des craies, des tableaux, de la nourriture volés dans un dépôt de la Ville de La Rochelle

La Rochelle, France

Un dépôt de la Mairie de La Rochelle a été cambriolé le week-end dernier, dans la nuit du 28 au 29 mars. Les malfaiteurs ont volé un véhicule et l'ont chargé de matériel et de nourriture destinés aux écoles ainsi que des outils de jardinage. Montant du préjudice : entre 25 et 30 000 euros.