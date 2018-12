Des crèches de Noël installées dans certaines mairies de Marseille jugées illégales

Bouches-du-Rhône, France

Alors que Noël approche, le tribunal administratif de Marseille vient de se prononcer sur la légalité ou non de l'installation de crèches de Noel dans certaines mairies. Le tribunal administratif de Marseille avait été saisi par l'Observatoire de la Laïcité, qui avait réclamé leur interdiction principalement lors de l'hiver 2016. Le tribunal administratif de Marseille a rendu sa décision ce mardi, en se prononçant au cas par cas sur ce sujet délicat des crèches dans les lieux publics.

Le tribunal a considéré comme illégales les crèches installées dans les mairies de Lisette Narducci (DVG) et Stéphane Ravier (RN). Ces crèches des 2e, 3e, 13e et 14e arrondissement de Marseille ont reçu une bénédiction d'un prêtre leur jour de leur inauguration. Le tribunal a jugé que "le maire d'arrondissement, en faisant procéder à une telle bénédiction avait entendu inscrire la crèche et son inauguration dans une tradition religieuse" et par là même "méconnu l’article 28 de la loi du 9 décembre 1905". La loi qui du 9 décembre 1905 qui concernant la séparation des Eglises et de l'Etat. Au contraire. les crèches installées dans les mairies de Carry-le-Rouet, Berre l’Etang, Salon-de-Provence et Châteauneuf les Martigues sont conformes à la loi sur la laïcité. Le tribunal a estimé que leur installation s'est faite dans un contexte festif lié aux fêtes de fin d'années, d'animation et donc dénué de connotation religieuse. Ces crèches ont donc été jugées légales par le tribunal administratif de Marseille.